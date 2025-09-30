Na noite de domingo (28), por volta das 23h40, a Polícia Militar realizou duas abordagens distintas em motocicletas que circulavam pelas ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Nossa Senhora do Roccio, em Cambará.

Durante a fiscalização, foram constatadas pendências documentais nos veículos. Ao todo, duas motocicletas Honda/CG 125 Titan, ambas de cor vermelha, foram apreendidas.

Além disso, foram lavradas quatro notificações de trânsito, referentes aos artigos 230 V, 162 I e 164 combinado com 162 I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).