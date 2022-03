Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou patrulhamento náutico na Represa do Chavantes, nos municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro e Siqueira Campos, na região Norte do estado paranaense, durante o mês de janeiro.

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar Ambiental e abordou os municípios próximos à divisa com o estado de São Paulo.

Ao todo, foram feitas quatro incursões náuticas, sendo uma por semana. No local, os policiais realizaram abordagem a embarcações suspeitas e fizeram orientações sobre a utilização de equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas.

O objetivo da ação foi inibir furtos de embarcações e em residências localizadas na região da represa de Chavantes. Durante o período de patrulhamento, não houve incidência de furtos na região.