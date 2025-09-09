A Polícia Civil recuperou em Jacarezinho (PR), na segunda-feira (8), uma caminhonete Fiat Toro roubada no início do ano em Carambeí (PR). Um homem de 36 anos foi preso em flagrante durante a ação.

O roubo em Carambeí

O caso teve início em 6 de janeiro de 2025, quando dois homens armados renderam a motorista do veículo na região central de Carambeí. Além da caminhonete, os criminosos levaram um celular e cartões bancários. Desde então, o veículo estava cadastrado como roubado e vinha sendo monitorado pelas autoridades.

Localização do veículo em Jacarezinho

Na tarde de ontem (8), os policiais receberam a informação de que uma Fiat Toro branca estava abandonada às margens da rodovia Benedito Moreira, próximo ao bairro Sete Voltas. O carro apresentava avarias e características suspeitas.