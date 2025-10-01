Na tarde desta terça-feira (30), por volta das 17h40, equipes policiais cumpriram um mandado de prisão no bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná e estava relacionada a crimes previstos no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

O indivíduo foi localizado em uma residência na Rua Pedro Norato dos Santos Viana. Durante a abordagem, recebeu ciência do mandado e de seus direitos constitucionais. Em seguida, foi conduzido ao hospital para exame de integridade física, posteriormente à Companhia da Polícia Militar para registro do Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) e, por fim, entregue ao Departamento Penitenciário (Depen).