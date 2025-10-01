Durante patrulhamento realizado nesta semana no Conjunto Álvaro de Abreu, em Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Segundo o registro, os policiais avistaram três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir em direções diferentes. Um deles foi flagrado descartando um objeto branco no chão. Na abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com o jovem, apenas R$ 100 em espécie.

No entanto, durante a varredura no local onde o objeto havia sido dispensado, os policiais localizaram um frasco de talco que continha entorpecentes e dinheiro. Ao todo, foram apreendidas 13 porções de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 14 gramas, além de R$ 512 em diversas cédulas e um aparelho celular.

O adolescente foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de integridade física e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as devidas providências.