Na noite do último sábado, 31, a Polícia Militar agiu rapidamente para interceptar um veículo envolvido em um sinistro no Centro de Wenceslau Braz. O acidente ocorreu em frente a um estabelecimento comercial, onde um veículo colidiu como outro carro que estava estacionado, se evadindo na sequência sem prestar esclarecimentos.

Com base nas características repassadas, a equipe iniciou buscas e localizou o veículo próximo à Cadeia Pública. Durante a abordagem, constatou-se que a condutora apresentava sinais de embriaguez e a realização do teste do etilômetro apontou um índice de 0,84 MG/L de alcoolemia. Ela confirmou que estava conduzindo o carro no momento do acidente.

Diante da situação, a motorista foi encaminhada à delegacia para a lavratura do flagrante delito. O veículo foi apreendido por não haver um condutor habilitado disponível para apresentação. Além disso, foi confeccionado um Auto de Infração de Trânsito (AIT).