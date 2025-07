Ibaiti (PR) – Na noite do último sábado (19), por volta das 22h10, equipes da Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro Campinho, em Ibaiti. A ação resultou na apreensão de dois sistemas de som automotivo e no registro de termo circunstanciado contra dois homens.

A denúncia foi feita via telefone e relatava que vários veículos estavam com o som em volume excessivamente alto em frente a um bar localizado na Rua Presidente Costa e Silva, causando incômodo aos moradores da região. A situação foi confirmada pelas equipes, que constataram que o som era audível a mais de 200 metros do local.

No endereço, foram encontrados dois veículos com som em alto volume. Diante da infração, os policiais informaram aos responsáveis pelos automóveis que seria realizada a apreensão da aparelhagem sonora e lavrado o respectivo termo por perturbação do trabalho ou sossego alheio, conforme previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais.

Equipamentos Apreendidos

Durante a abordagem, os seguintes itens foram recolhidos:

Veículo 1 (VW Saveiro):

• 1 rádio Pioneer modelo x3000br

• 1 módulo Soundigital de 8000W

• 1 módulo Taramps T1200x4

• 4 alto-falantes SDS 2.7k Eros de 15″

• 2 tweeters JBL

• 2 cornetas JBL

• 1 caixa de madeira vermelha e preta

• 4 baterias automotivas de 150Ah (duas sem marca aparente, uma Disbal e uma Extranger)

Veículo 2 (GM S10):

• 1 rádio Pioneer modelo DEH-X4880BT

• 1 módulo Stetsom de 8000W

• 3 alto-falantes SB Triton1650 de 15″

• 2 tweeters JBL

• 4 cornetas JBL

• 1 caixa de madeira preta

Após a formalização da ocorrência e a lavratura dos documentos legais, os envolvidos foram orientados e liberados. A Polícia Militar reforça que ações como essa visam garantir o direito ao sossego da comunidade, especialmente em áreas residenciais, e que denúncias de perturbação devem ser comunicadas pelos canais oficiais para atendimento imediato.