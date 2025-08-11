Na manhã de sábado (09), por volta das 11h20, uma ação conjunta das equipes ROTAM, ROCAM e ALI do 2º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, dinheiro e celulares no bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

A operação foi desencadeada após informações repassadas pela equipe de inteligência do 2º BPM. Os policiais realizaram abordagem em uma adega localizada na Rua Fernando Botareli, onde encontraram 51 pinos de cocaína prontos para comercialização, além de nove pinos vazios.

Durante a ação, dois homens foram presos e encaminhados à delegacia. Também foram apreendidos R$ 4.398,00 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Segundo a PM, a ocorrência representa mais um passo no combate ao tráfico de drogas na região, reforçando a integração entre os diferentes setores operacionais do batalhão.