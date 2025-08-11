No último final de semana, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Jacarezinho marcaram presença na Copa PMPR de Jiu-Jitsu, realizada em Curitiba. A competição fez parte das comemorações pelo 171º aniversário da Polícia Militar do Estado do Paraná e reuniu atletas de diversas unidades policiais de todo o estado.

A equipe de Jacarezinho obteve resultados expressivos, conquistando posições de destaque no pódio. A soldado Gracielli sagrou-se campeã em sua categoria, garantindo o 1º lugar. O cabo Prado também teve excelente desempenho, conquistando a 2ª colocação em sua respectiva categoria. Já os soldados Segundo, Santaroza e Danilo asseguraram o 3º lugar em suas categorias, consolidando o bom desempenho do batalhão na competição.

O evento, além de valorizar o esporte e a preparação física dos militares, promoveu a integração entre diferentes unidades da PMPR, reforçando o espírito de disciplina e superação que marca a corporação.