A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (6), uma operação de fiscalização de trânsito que resultou na apreensão de três motocicletas no município de Jacarezinho.

A ação foi conduzida pela equipe de RPA, com o apoio da equipe CPU, e teve como objetivo reforçar o cumprimento das normas de circulação e segurança viária. Durante a operação, foram identificadas infrações de trânsito que motivaram a apreensão dos veículos, conforme previsto na legislação vigente.

As motocicletas foram recolhidas e encaminhadas para o pátio credenciado, onde permanecerão à disposição das autoridades competentes até a regularização das pendências.

De acordo com a Polícia Militar, as operações de fiscalização têm sido intensificadas no município, visando reduzir acidentes, coibir irregularidades e garantir maior segurança aos condutores e pedestres.