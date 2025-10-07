A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão durante patrulhamento ostensivo realizado na área central do município, nesta segunda-feira (6). A ação ocorreu na praça municipal, após a equipe identificar dois indivíduos em atitude suspeita.

De acordo com o relatório policial, os homens estavam sentados em um banco da praça e, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo e tentaram esconder o rosto, comportamento que levantou suspeita de possível situação irregular. Diante disso, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal, conforme o procedimento padrão.

Durante a verificação nos sistemas de segurança, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário local. O indivíduo foi informado sobre o teor do mandado, submetido a exame de lesão corporal e, posteriormente, encaminhado ao DEPEN de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar com o cumprimento das decisões judiciais e a manutenção da segurança pública, demonstrando a eficiência das abordagens preventivas realizadas nas áreas centrais da cidade.