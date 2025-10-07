A Polícia Militar recuperou na tarde desta segunda-feira (6) uma motocicleta com alerta de furto durante diligências realizadas na área rural do município, na Rua Vicinal. A ação ocorreu por volta das 16h.

De acordo com o relatório policial, a equipe ALI realizava patrulhamento na região quando avistou uma motocicleta encostada às margens da estrada vicinal. Durante consulta ao sistema SESP/Intranet, os policiais verificaram que o veículo constava com alerta de furto/roubo, e ainda não possuía boletim de recuperação.

A ocorrência foi comunicada à 36ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), que confirmou a ausência de registro de recuperação do veículo. Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz, com o apoio da RPA, para os procedimentos legais cabíveis.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança e o patrulhamento preventivo, especialmente nas áreas rurais, onde a vigilância constante tem contribuído para a recuperação de veículos e redução dos índices de furto.