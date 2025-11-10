Homem é preso por dirigir embriagado e colocar pedestres em risco durante aplicação do Enem em Ribeirão do Pinhal

A Polícia Militar prendeu um homem na manhã deste domingo (09) por conduzir uma motocicleta sob influência de álcool, nas proximidades de dois colégios onde eram aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que o condutor trafegava em alta velocidade, na contramão e até sobre calçadas, colocando em risco estudantes, pedestres e outros motoristas.

Durante patrulhamento, o suspeito foi localizado na Rua São Paulo, próximo a um posto de combustíveis. Ao receber ordem de parada, ele ignorou a determinação e tentou fugir, sendo alcançado após sofrer uma queda com a motocicleta.

No momento da abordagem, o homem apresentava forte odor etílico, fala desconexa e dificuldade para se manter em pé, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas o termo de constatação de embriaguez foi lavrado com base nos sinais observados.

A motocicleta, embora com documentação regular, apresentava escapamento em descarga livre e ausência de retrovisores, resultando em autuações de trânsito e remoção do veículo. O condutor também possuía irregularidades em sua Carteira Nacional de Habilitação, necessitando de curso de reciclagem.

Após atendimento médico no Hospital Municipal, o preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

A ação rápida da Polícia Militar evitou possíveis acidentes e reforçou o compromisso da corporação com a segurança da população, especialmente em um dia de grande movimentação devido à realização do Enem.