A atuação dos policiais militares do 2º Batalhão em Jacarezinho, no Paraná, foi marcada pela coragem e agilidade diante de uma situação crítica. Na tarde de sexta-feira, 30 de maio de 2025, por volta das 17h40, a equipe composta pelo 3º Sargento Romanini e Soldado Gustavo patrulhava a Avenida Getúlio Vargas quando foi abruptamente abordada por uma senhora em meio ao fluxo intenso de água que tomava conta da via pública.

A solicitante, identificada como Silvana M. d. S. H, clamava por socorro e relatou, em visível estado de desespero, que sua vizinha, uma idosa de mais de 60 anos, estava ilhada dentro de casa e impossibilitada de sair devido ao alagamento causado pelo rompimento de uma tubulação.

Percebendo a gravidade da situação e o risco iminente à vida da vítima, os policiais acionaram o COPOM para solicitar apoio do Corpo de Bombeiros e das autoridades competentes. No entanto, a equipe avaliou que o tempo de resposta dos demais órgãos poderia ser insuficiente para evitar uma tragédia. Diante disso, optaram por agir imediatamente, colocando em prática uma estratégia de resgate.

Com a chegada da equipe composta pelo Cabo Ramos e Soldado Quintino, os policiais articularam uma ação rápida e eficaz. Utilizando escadas encontradas no quintal da vizinha, transpuseram o muro sob intensa pressão da água e conseguiram resgatar a senhora Eva Aparecida Coutinho do Nascimento, que se encontrava exausta e emocionalmente abalada.

Além da vítima, os policiais garantiram que os animais de estimação que estavam isolados no imóvel fossem salvos com vida, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O local foi posteriormente isolado para avaliação estrutural e medidas técnicas necessárias para conter o problema.

A bravura e o comprometimento dos policiais militares reafirmaram o papel essencial da corporação na proteção da comunidade. Com uma resposta rápida e eficaz, evitaram que a situação resultasse em consequências ainda mais graves, demonstrando que a Polícia Militar do Paraná está sempre pronta para servir e proteger!

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DKaGnOxgWpP/?igsh=bDB4cDBud2Jxang2