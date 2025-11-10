Em mais uma ação de combate à criminalidade, a Polícia Militar cumpriu na noite deste sábado (08) um mandado de prisão em desfavor de um homem procurado pela Justiça.

A operação foi realizada pela equipe de reforço de Santana do Itararé, em conjunto com a equipe ALI (Agência Local de Inteligência), que localizaram o indivíduo na Rua Paraná, por volta das 20h50min.

De acordo com as informações, o mandado — de número 0000856-46.2013.8.16.0176.01.0017-16 — refere-se a regressão cautelar, com base no artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06).

Após a abordagem e confirmação do mandado via sistema, o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

“A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar em cumprir ordens judiciais e garantir a segurança pública, retirando das ruas indivíduos com pendências criminais”, destacou a equipe responsável pela ocorrência.