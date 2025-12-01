Dois carros bateram de frente na BR-277, em Céu Azul, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (1°), e mãe e filho, de 62 e 38 anos morreram na hora. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

Dois carros bateram de frente na BR-277, em Céu Azul, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (1°), e mãe e filho, de 62 e 38 anos morreram na hora. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

Até o momento não há informações sobre a identificação das vítimas e nem sobre a dinâmica do acidente que terminou com mãe e filho mortos após carros baterem de frente na BR-277.