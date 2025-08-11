Na madrugada deste domingo (10), oito presos escaparam da Cadeia Pública de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. A ocorrência gerou uma operação policial na região.

Situação dos fugitivos

Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) e a Polícia Militar (PM-PR):

– Dois detentos foram recapturados;

– Um foi baleado e levado ao hospital;

– Cinco permanecem foragidos.

Roubo de equipamento

Durante a fuga, os presos roubaram uma espingarda calibre 12 e uma viatura do Depen. Ambos foram recuperados pelas autoridades.

Busca na região

Equipes terrestres e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), com apoio de helicóptero, realizam buscas. Os fugitivos estariam escondidos em uma área de mata próxima a Brasilândia do Sul.

Investigação

O delegado Túlio de Almeida informou que as diligências continuam. “Oito presos fugiram e estamos em processo de recaptura. Dois já foram recapturados e um foi alvejado e está no hospital”, disse.