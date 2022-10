Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na segunda-feira (17/10), Policiais Militares do 2º BPM receberam “Moção de Aplausos” pela Câmara de Vereadores da cidade de Jacarezinho. As homenagens foram propostas pelos vereadores Edílson da Luz e Antônio Neto, motivadas pela atuação policial em várias ocorrências, que por conta da pandemia não puderam ser entregues naquela data.

Mais de 15 Policiais Militares foram homenageados pela atuação na proteção da comunidade do Norte Pioneiro, tais militares foram destaques no ano de 2019 bem como alguns deles se destacaram em ocorrências no ano de 2021 e 2022, tais como prevenção de suicídio e desobstrução de vias aéreas (manobra de Heimlich) e retirada de um idoso de uma residência em chamas.

Tal honraria é reconhecimento de que o trabalho Policial vai além da manutenção da ordem pública e garantia dos direitos por meio do policiamento ostensivo e preventivo mas também o dever de salvar vidas.