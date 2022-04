Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar recuperou R$ 21.850,00 roubados por três criminosos em uma lotérica no município de Cambará/PR na tarde desta segunda-feira (24), e apreendeu duas armas de fogo e munições (uma espingarda carabina 357, um revólver Taurus cal. 38, propriedade da PCPR; 20 munições) usadas pelos bandidos no assalto.

De acordo com o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina/PR, Capitão Marciano Corsini, um dos criminosos preso em uma fazenda no bairro Gabiroba, onde ocorre um cerco para prender outros dois bandidos envolvidos no roubo, tem 26 anos, mora em Santo Antônio da Platina e possui passagens pela polícia.

Ainda de acordo com comandante da 4ª CIA, a caminhonete usada no crime foi roubada no dia 17 de abril em Barra do Jacaré/PR. O veículo capotou durante a fuga dos criminosos após o assalto à lotérica em Cambará.

A caça aos criminosos mobiliza equipes do 2º Batalhão de Jacarezinho, 18º Batalhão de Cornélio Procópio, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e Polícia Rodoviária Federal. Um helicóptero da PM também é utilizados nas buscas aos bandidos.

Informações que possam levar a PM ao paradeiro dos outros dois assaltantes podem ser repassadas à polícia anonimamente via 190.