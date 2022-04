Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais militares da 4ª Companhia recuperaram na noite de ontem (25), em Santo Antônio da Platina/PR, um GM Vectra roubado no dia 14 de abril em Ribeirão do Pinhal/PR. O carro estava na casa de um dos criminosos envolvidos no roubo a uma lotérica em Cambará/PR, preso horas depois do crime na zona rural de Santo Antônio da Platina/PR. Ele estava com a chave do veículo.

O carro foi encontrado na casa do assaltante, localizada na rua Presidente Carlos Cavalcante, no bairro Porto Seguro, e recolhido ao pátio da 38ª Delegacia Regional de Polícia para as providências cabíveis.

Roubo à lotérica

Na tarde de ontem (25), três criminosos assaltaram uma lotérica no município de Cambará. Os bandidos fugiram em uma Toyota Hilux sentido a Santo Antônio da Platina, mas capotaram o veículo. Na fuga a pé, um dos assaltantes tentou render moradores de uma fazenda, mas foi recebido a tiros e acabou detido e entregue à Polícia Militar.

A região no bairro Gabiroba, zona rural de Santo Antônio da Platina, foi cercada por equipes do 2º Batalhão de Jacarezinho, 18º Batalhão de Cornélio Procópio, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e Polícia Rodoviária Federal. Um helicóptero da PM também foi usado nas buscas aos bandidos, mas nenhum suspeito foi preso.

No início da noite, dois bandidos armados roubaram um Fiat Uno de cor vermelha no distrito de Monte Real, em Santo Antônio da Platina. Os criminosos podem ser os mesmos que durante a tarde assaltaram uma lotérica em Cambará e estão sendo procurados pela polícia.

Dinheiro recuperado e armas apreendidas

De acordo com o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, Capitão Marciano Corsini, a PM recuperou R$ 21.850,00 roubados na lotérica e apreendeu duas armas de fogo e munições (uma espingarda carabina 357, um revólver Taurus calibre 38 – de propriedade da Polícia Civil do Paraná e 20 munições) usadas pelos bandidos no assalto.

Informações que possam levar a PM ao paradeiro dos outros dois assaltantes podem ser repassadas à polícia anonimamente via 190.