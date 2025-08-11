A presença da massa de ar frio de origem polar mantém o tempo firme e as temperaturas baixas em todo o estado do Paraná. O amanhecer traz risco forte de geada no centro-sul, parte do nordeste pioneiro e no sudoeste do estado durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11). Em Curitiba, o dia pode começar muito gelado, sem geada, mas com mínima em torno de 5 °C.

De acordo com o ClimaTempo, durante a tarde o sol aparece com poucas nuvens e não há previsão de chuva. No norte do estado, as máximas sobem gradativamente e a umidade, principalmente em áreas próximas a São Paulo, pode cair para valores abaixo de 30%.

“Na terça-feira (12), o tempo segue firme em todo o Paraná, com risco forte de geada em áreas da região central, sul, sudoeste e parte da Região Metropolitana de Curitiba, onde a mínima deve ficar em torno de 4 °C”, disse a meteorologista Stefanie Tozzo.

Além disso, durante o dia haverá predomínio de sol, com temperaturas subindo no noroeste e norte do estado, e a umidade mais baixa entre Paranavaí, Londrina e Loanda, com valores inferiores a 30%. Nas demais regiões, a tarde de terça segue amena, com sensação de frio e máxima que não ultrapassa os 20 °C na capital.

Risco de geada forte diminui

Na quarta-feira (13), as mínimas sobem um pouco em relação ao início da semana, reduzindo o risco de geada no Paraná. O dia ainda começa frio no sul, sudoeste e leste do estado, com tardes ensolaradas e sem previsão de chuva, apresentando tempo aberto. No noroeste e norte, a umidade permanece baixa e o calor aumenta levemente ao longo do dia.

Por fim, o centro da massa de ar frio começa a se afastar do Brasil, enquanto outra frente fria passa em alto mar, na altura do Rio Grande do Sul.