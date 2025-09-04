O movimento em direção ao Litoral do Paraná pela BR-277 será acima do normal durante o feriado de Independência do Brasil (7) e de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (8). Apesar de o feriado nacional de Sete de Setembro acontecer no domingo, a comemoração pelo dia da Padroeira de Curitiba na segunda-feira permite que os curitibanos tenham um dia a mais de folga no começo da semana.

A previsão da EPR Litoral Pioneiro é de aumento de 30% em relação aos dias normais, com 114 mil veículos circulando nos dois sentidos da rodovia entre sexta e segunda-feira. O maior movimento deve se concentrar na manhã de sábado, com pico entre 7h e 12h em direção às praias paranaenses. Já no retorno do feriado, o fluxo será acima do normal no sentido Curitiba entre a tarde e a noite da noite de segunda-feira.

“A concessionária mantém toda sua estrutura operacional à disposição para orientar o fluxo de maneira segura e atender eventuais ocorrências com agilidade. Nosso objetivo é garantir uma viagem segura aos usuários”, comenta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo, que destaca as principais orientações aos motoristas que pretendem viajar no período.

Antes de pegar a estrada os motoristas devem realizar a revisão do veículo, verificar os itens de segurança e acomodar as crianças de maneira adequada. Além disso, é importante que os usuários salvem o número de emergência da concessionária no celular. O 0800 277 0153 também atende pelo WhatsApp. “Durante a viagem, o respeito aos limites de velocidade e à sinalização empregada nas rodovias é fundamental”, explica Milléo.

Descontos e praticidade

Os usuários com TAG para pagamento automático garantem uma viagem mais prática nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. Além de contar com pistas exclusivas na praça de pedágio, sem aguardar na fila das cabines manuais, todos os veículos com o dispositivo têm 5% de desconto no valor da tarifa com o Desconto Básico da Tarifa (DBT). Já os veículos de passeio também recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem. Na praça de São José dos Pinhais, o desconto pode chegar a 84%. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, e as avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, que fazem o acesso ao Porto de Paranaguá. Estas rodovias percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @epr.litoralpioneiro (Instagram e Facebook), @EPRLPioneiro (Plataforma X) e no canal no WhatsApp exclusivo para usuários (https://whatsapp.com/channel/0029VaWkVCZ3GJP6kulLJO3T).