Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem identificado como Robson Fernandes da Conceição foi morto a tiros na noite deste domingo (13), no bairro Jardim Altvater (Sindicato), em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com as primeiras informações, Robinho (como era conhecido) foi executado com disparos de pistola 9mm. A motivação do crime, no entanto, ainda é desconhecida pela reportagem e investigada pela polícia.

O Tá No Site recebeu informações sobre outras supostas vítimas de disparos de arma de fogo que teriam dado entrada no pronto-socorro municipal pouco após o homicídio ocorrido no ‘Sindicato’, porém ainda não há confirmação oficial sobre o fato e se teria relação com assassinato de Robson Fernandes da Conceição.