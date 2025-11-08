Após o tornado que destruiu 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Oeste do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou uma campanha emergencial de arrecadação de doações. A ação está sendo aplicada em todas as unidades da PRF no estado.

Doações de água potável, alimentos não perecíveis, roupas e calçados em boas condições podem ser entregues em qualquer unidade da PRF no Paraná. Todos os itens arrecadados serão encaminhados para assistência às pessoas afetadas pelo tornado.

Até o momento, foram confirmadas 6 mortes na região, sendo uma delas em Guarapuava. Além disso, uma pessoa também está desaparecida.

Ratinho Jr decreta estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu após tornado

Neste sábado (8), o governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no Oeste do estado após o tornado que atingiu a região. Cerca de 90% das residências e prédios comerciais da cidade foram destruídas, e seis pessoas morreram.

Desde as 6h da manhã deste sábado, o governador está com outras autoridades do estado em Rio Bonito do Iguaçu para prestar atendimento à população e levantar dados de danos à infraestrutura.