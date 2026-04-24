A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, durante o feriado prolongado, diversas apreensões de medicamentos irregulares e substâncias de uso controlado, algumas delas proibidas em território nacional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A maior parte das ocorrências foi registrada na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), rota frequentemente utilizada para o tráfico de drogas e o contrabando.

As ações ocorreram entre os dias 17 e 20 de abril, em diferentes trechos das rodovias BR-153 e BR-116, abrangendo municípios como Miracatu, Ourinhos e Registro. Em uma das ocorrências, os infratores ocultaram 91 ampolas de tirzepatida em frascos de produtos de higiene pessoal, como shampoo, na tentativa de burlar a fiscalização.

Entre os principais itens apreendidos, destacam-se:

08 ampolas de anabolizantes;

28 ampolas de tirzepatida (Tirzec);

17 ampolas de tirzepatida (Lipoless);

168 ampolas de tirzepatida (TG15);

91 ampolas de tirzepatida (Lipoless);

200 ampolas de tirzepatida (TG15), apreendidas em Registro/SP;

26 ampolas de tirzepatida (Tirzerc 15);

07 ampolas de peptídeos (GHK);

05 canetas aplicadoras de substâncias diversas (retratutida, tirzepatida e peptídeos);

02 ampolas de Botox;

Ao todo, foram apreendidas 552 unidades entre ampolas e canetas.

Os produtos eram transportados de forma irregular, sem autorização sanitária ou documentação fiscal, o que pode configurar, em tese, crime contra a saúde pública. As ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para investigação e apuração dos fatos.

A PRF alerta que o consumo de medicamentos sem procedência comprovada ou sem prescrição médica podem trazer sérios riscos à saúde, incluindo reações adversas graves, intoxicações e até morte. A atuação da instituição no combate ao transporte irregular desses produtos reforça o compromisso da instituição com a preservação da vida e a proteção da saúde pública em todo o território nacional.