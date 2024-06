O curso de Pedagogia do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) iniciou, na quarta-feira, 19 de junho, um novo projeto educacional na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho. A parceria entre as duas instituições, que terá duração de 12 meses, beneficiará crianças e adolescentes que estão hospitalizadas ou em tratamento de saúde no hospital com diversas ações de extensão universitária.

A coordenadora do projeto, professora Silvia Mara da Silva, agradeceu à equipe do hospital e acentuou que a proposta alcança objetivos importantes. “O projeto articula ensino, pesquisa e extensão como eixo central do processo formativo dos acadêmicos e visa a contribuir com a discussão de um novo campo de trabalho para o pedagogo.

Ele também se embasa no objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece que, até 2030, é preciso assegurar educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos”, comenta.

A iniciativa consistirá em atividades lúdicas com as crianças, grupo de estudos e reuniões periódicas com os membros da pediatria do hospital, além de aulas teóricas na Universidade sobre esse trabalho humanizado.

“É um projeto que não tínhamos desenvolvido antes aqui em Jacarezinho. Os estudantes desenvolverão práticas de jogos, brincadeiras, entre outras atividades, para acolher a criança que está em internação e trabalhar a empatia com esse paciente acima de tudo”, destaca Patrícia Cristina Cavaleiro Nave, professora participante do projeto.

Durante a primeira visita, as professoras e estudantes de Pedagogia participaram de uma reunião com a equipe da entidade para conhecer os protocolos que serão necessários para desenvolver as atividades na ala pediátrica.

“A Santa Casa está muito feliz com essa parceria. O projeto, com certeza, vai somar e agregar valor para ambas as partes e quem realmente vai ganhar é o paciente”, agradeceu a chefe de Enfermagem do Hospital, Débora Carvalho da Silva Oliveira.

Os estudantes irão se revezar para desenvolver atividades na ala pediátrica como contação de histórias e musicalização. A discente Isabela Marvulli destaca que a experiência proporcionada pelo projeto será enriquecedora. “Teremos a oportunidade de levar alegria em momentos de muita fragilidade para os pacientes. Isso é muito rico para nossa formação acadêmica.

Além disso, a ludicidade que utilizaremos no ambiente hospitalar se constituirá de um elemento terapêutico que contribuirá satisfatoriamente para o bem-estar da criança e do adolescente”, conta.

Também participaram da visita a chefe da Divisão de Ações Externas, Sônia Regina Leite Merege, e estudantes do curso de Fisioterapia que também atuam no Hospital de Jacarezinho em uma atividade curricular de prática clínica.

A equipe do “Projeto Educacional no Hospital” realizará visitas agendadas, periodicamente, na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.