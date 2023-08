Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chuva dá trégua e as temperaturas devem subir na maioria das regiões do Paraná a partir de quinta-feira (10). De acordo com o Simepar, uma frente fria atinge o estado e deve provocar a volta das chuvas no fim de semana.

A neblina toma conta das regiões norte, sul e leste do estado, com chuvas isoladas durante o dia. A temperatura sobe na faixa oeste e norte. Vai esquentar também no sul, Região Metropolitana de Curitiba e litoral. Nesses locais, a elevação da temperatura será lenta e com valores menores.

A instabilidade continua na sexta-feira (11). No sábado (12) e domingo (13), uma nova frente fria atinge o estado e deve provocar temporais isolados. Na faixa norte o tempo será abafado.

Na próxima semana, o sol prevalece em todo o Paraná. Veja a previsão do tempo na galeria acima.