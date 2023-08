Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo flagrou um carro que atingiu em cheio uma moto na tarde desta quarta-feira (9) no bairro Tatuquara, em Curitiba. O motorista e o piloto se envolveram em uma discussão de trânsito, o que motivou a ação do condutor.

O motociclista contou ao repórter Lúcio André, da RICtv, que o motorista do carro atravessou a preferencial e bateu no motociclista ao fazer uma ultrapassagem. O piloto caiu, se levantou e em seguida começou a discutir com o condutor do carro.

O vídeo mostra o momento que o motorista faz o retorno e atinge a moto. O piloto consegue escapar do atropelamento. A placa do veículo caiu no chão.

O motociclista disse que vai registrar boletim de ocorrência contra o condutor.