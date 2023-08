Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Científica do Paraná deverá abrir concurso para a contratação de 30 peritos oficiais. O concurso foi autorizado esta semana pelo governador Ratinho Júnior e ainda não tem data para ocorrer.

O próximo passo será a nomeação de uma comissão organizadora, para em seguida iniciar a contratação da empresa responsável pela realização do certame. Portanto, ainda não há prazo para publicação do edital.

No Portal da Transparência do Paraná, o salário bruto mais baixo de um perito oficial está em R$ 10.683,36 (líquido: R$ 7.771,94). No entanto, há peritos que chegam a tirar mais de R$ 25 mil brutos mensais.

Na semana passada, 76 novos servidores tomaram posse na Polícia Científica. Os servidores foram distribuídos entre as 20 unidades de execução técnico-científica da PCP em todo o Estado.

