Um homem de 43 anos ficou ferido após perder o controle do veículo e colidir contra um barranco na PR-092, em Siqueira Campos/PR, na manhã de quarta-feira (11).

O acidente aconteceu por volta das 10h, no km 289+800 metros da rodovia, no sentido Quatiguá/PR a Siqueira Campos. De acordo com informações da PRE, o condutor do Fiat Uno perdeu o controle da direção, saiu para a margem esquerda da rodovia e bateu contra um barranco.

O motorista sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao hospital.