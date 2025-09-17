A esposa de Rafael Juliano Marascalchi, um dos desaparecidos em Icaraíma, no Noroeste do Paraná, afirmou que oferece uma recompensa de R$ 100 mil para quem souber o paradeiro dos quatro homens que sumiram no município.

Meire Souza disse em entrevista à Ric RECORD Maringá que tem fé de que os homens sejam encontrados vivos. “Estamos dispostos a negociar e pagar até mais que R$ 100 mil. Não podemos descartar nenhuma possibilidade”.

Ainda, a esposa da vítima desabafou que a família está exausta tanto em questões físicas e emocionais. “Já perdi minha voz e perdi mais de 10 kg. Nós não vivemos mais”.

Cobradores desaparecidos em Icaraíma

Os quatro homens desapareceram no dia 5 de agosto, quando não enviaram mais notícias às famílias, após irem até uma chácara para cobrar uma dívida de R$ 250 mil.

Diego saiu de Olímpia, no interior do estado de São Paulo, junto dos amigos Rafael e Robishley, moradores de São José do Rio Preto (SP), para tentar receber cerca de R$ 250 mil referentes à negociação de uma propriedade rural.

O grupo viajou no dia 4 de agosto e chegou à cidade paranaense no fim da tarde. Lá, eles teriam se encontrado com Alencar.

Suspeitos seguem foragidos

Antonio Buscariollo, de 66 anos, também conhecido como Tonhão, e o filho, Paulo Ricardo, de 22, estão foragidos desde o desaparecimento dos quatro homens. Pai e filho seguem sendo procurados.

Advogado afirma que os clientes são inocentes do crime (Foto: divulgação / PCPR)