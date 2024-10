Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de 43 anos na manhã do último sábado (dia 05) após descobrir que ele transportava 240,61 kg de maconha escondidos em um carro fúnebre. Ele vinha de Umuarama/PR, que fica a cerca de 115 km da divisa com o Paraguai, e iria para a cidade de São Paulo, onde buscaria o corpo de uma pessoa falecida no destino.

O flagrante ocorreu em Ourinhos, na rodovia Transbrasiliana (BR-153), quando a equipe PRF deu ordem de parada ao motorista de um rabecão montado em um veículo VW Saveiro com adaptações. Durante a ação, os policiais constataram sinais anormais de alteração do veículo e realizaram uma fiscalização minuciosa, quando descobriram compartimentos criados nas laterais do carro que ocultavam 320 tijolos de maconha.

O condutor, juntamente com a substância apreendida, foi conduzido à Polícia Civil em Ourinhos, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o qual tem pena prevista de até 15 anos de reclusão