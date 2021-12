Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou neste sábado (25), que defende a ampliação da vacinação para todos os públicos e que no Paraná não será exigido prescrição médica para aplicação de doses em crianças. De acordo com a pasta, a posição do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, precisa ser reavaliada.

“O Paraná não vai exigir receita médica. O estado defende a ampliação da vacinação para toda a população, inclusive com a expectativa que o Ministério da Saúde reveja a posição”, informou a Sesa.

Vacinação em crianças

A polêmica da vacinação em crianças ganhou força na última sexta-feira (24), quando o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) divulgou uma carta declarando que não será necessário nenhum documento ou receita para a vacinação de crianças. A posição é contrária a uma fala de Queiroga.

A carta do Conass foi direcionada às crianças do Brasil e destacou, de maneira didática, como a ampliação da vacinação pode ajudar no combate à pandemia.

“Eu sei que ninguém gosta de agulhas, mas vocês não precisam ter medo! Os cientistas do mundo inteiro apontam a segurança e eficácia da vacina para crianças! Ela inclusive já começou a ser aplicada em meninos e meninas de vários países do mundo”, diz o texto.

No final da carta, o Conass ainda deixa o recado sobre a vacinação bem claro.