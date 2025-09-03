A tradicional bala de banana, símbolo da cultura do litoral paranaense, agora é oficialmente um Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná. A decisão foi aprovada nesta terça-feira (2) pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), com apoio unânime dos parlamentares.

O reconhecimento veio por meio do Projeto de Lei 317/2025, de autoria do deputado estadual Gilberto Ribeiro. A proposta recebeu 38 votos favoráveis e nenhum contrário, destacando a relevância histórica, econômica e afetiva desse doce típico produzido artesanalmente há mais de quatro décadas.

Com origem no município de Antonina, a bala de banana se tornou um dos produtos mais representativos da identidade paranaense. Desde 2020, ela já conta com o selo de Indicação Geográfica (IG), que atesta sua procedência e método de produção.

As fábricas locais abastecem não apenas o mercado interno, com distribuição para diversos estados brasileiros, mas também encantam turistas que levam o doce como lembrança para fora do país.

A votação na Alep contou com a presença de figuras importantes na preservação dessa tradição. Empresárias como Bárbara Krenk, da fábrica Bala Bananina, e Rafaela Takasaki, da Bala de Banana Antonina, acompanharam de perto a sessão que consagrou o produto como um bem cultural imaterial. Ambas são representantes de marcas que ajudam a manter viva a herança culinária da região.