Enquanto ainda passa pelo Paraná uma frente fria que trouxe chuva durante o feriado, principalmente no Sudoeste e o Centro-Sul, outra já se prepara para adentrar o Estado. Entre domingo (22) e segunda-feira (23) as chuvas devem ser intensas, e entre terça (24) e quarta-feira (25) as temperaturas podem ser negativas em várias regiões paranaenses. Até as tardes, que têm sido de temperaturas mais amenas, devem ficar geladas nestes dois dias.

O Simepar traça um panorama desde as chuvas já ocorridas até a evolução e os reflexos da frente fria para os próximos dias.

Na quinta-feira (19), após o meio-dia, Foz do Iguaçu registrou 33,8 mm de chuva. Francisco Beltrão, depois das 13h30, registrou 33 mm na estação do Iapar. Marmeleiro, na estação do Instituto Água e Terra, após as 13h30, 24,6 mm. Capanema teve 24,4 mm após as 13h30. Palmas, na estação do Iapar, após as 14h, registrou 30,4 mm. Nesta sexta a chuva diminuiu: até as 15h30, o maior acumulado foi em Pinhão, que já tinha 22,4 mm de chuva.

No sábado (21) a previsão é de chuva fraca apenas nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste. No domingo (22), a nova frente fria se desloca pelo Sul do país e o tempo começa a mudar rapidamente nas regiões de divisa com o Mato Grosso do Sul, com a formação de várias tempestades.

“Ao longo da madrugada de segunda-feira a frente fria avança pelas demais regiões do Paraná. Leste, Centro-Sul e Norte terão mais chuva, mais vento, e maior incidência de raios”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Na madrugada e manhã de segunda-feira ainda há possibilidade de temporais na metade Norte e Leste do Estado, mas a frente fria se afastará para São Paulo e para o Oceano Atlântico, deixando para trás uma massa de ar polar que vai provocar uma queda brusca das temperaturas na terça e quarta-feira.

“Teremos mínimas abaixo de zero grau na terça-feira e muito próximo de zero na quarta-feira no Centro-Sul do Estado, inclusive com formação de geadas bastante amplas, principalmente na madrugada de terça para quarta-feira. Esse ar frio é bem severo. Vem de forma continental e chega a provocar diminuição das temperaturas também no Litoral e no extremo Norte do Estado, que devem registrar mínimas abaixo de 10°C na quarta-feira”, detalha Kneib.

Para saber as regiões que serão atingidas e a intensidade da geada prevista em cada uma delas, recomenda-se o acesso ao serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar desde 1995. O serviço tem o objetivo de alertar os agricultores e a população em geral, com antecedência de 24, 48 e 72 horas, sobre a ocorrência de geadas no Paraná, e está disponível na página inicial do site do simepar: www.simepar.br.

SIMEPAR – Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Como o sistema atmosférico tem alterações constantes, a previsão indicada no site pode sofrer alterações. Por este motivo, é recomendável acompanhar a palavra do meteorologista, que está na página inicial do site do Simepar, e os boletins emitidos diariamente pela equipe de meteorologistas e divulgados nas redes sociais e no canal de whatsapp do Simepar. Os meteorologistas contextualizam os dados e explicam as alterações atmosféricas em todas as regiões do Paraná.