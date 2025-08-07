“Juntos na luta! #Chega!” Esse é o chamado que ecoa em todo o país neste mês de Agosto Lilás, uma campanha de conscientização contra a violência doméstica que convoca a sociedade a agir com urgência e responsabilidade. Em Santo Antônio da Platina (PR), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) intensifica as ações de combate à violência de gênero com apoio total da prefeitura municipal.

Um chamado à responsabilidade coletiva

De acordo com José Ricardo de Souza, coordenador do CREAS, o foco da campanha é claro:

“Informar, proteger e convocar a sociedade à responsabilidade coletiva, com especial atenção às mulheres em situação de violência.”