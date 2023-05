Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 17 de maio o Tiro de Guerra 05-007 participou do “Projeto Meio Ambiente e Reciclagem” promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, realizada com o objetivo de fomentar a discussão de temas relevantes para a área, sensibilizar e conscientizar sobre a coleta seletiva e o descarte correto dos resíduos.

O foco da ação foram os alunos da rede municipal de ensino de Jacarezinho e contou com a participação de diversas entidades.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo Patriotismo e Cidadania”.