Recentemente, pesquisadores do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) descobriram falhas geológicas em locais do Brasil onde podem se iniciar terremotos. Segundo o Portal R7, Curitiba está na lista das cidades que correm risco de um abalo sísmico.

Apesar da região Sul ser a que menos tem falhas tectônicas no Brasil, Curitiba é a única capital do Brasil localizada em cima de uma falha geológica.

Por muito tempo foi divulgado que no Brasil não ocorrem terremotos. O motivo é pelo fato de que o Brasil está praticamente no centro da placa tectônica sul-americana, o que torna mais rara a possibilidade de tremores fortes, geralmente registrados nas bordas dessas placas, mas isso não anula por completo a possibilidade de tremores no país.