Falecido nesta segunda-feira (4), o cantor Agnaldo Rayol teve enorme sucesso nas paradas musicais e também atuando, ao longo de mais de 70 anos de carreira. Dono de uma voz inconfundível, Rayol se notabilizou pelas músicas românticas, muitas vezes cantando em italiano, e também por canções religiosas. Neste campo, ficou marcado pela emocionante gravação da música Ave Maria.

Nascido no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1938, Agnello Vasconcelos Rayol, começou sua carreira aos 5 anos de idade, na Rádio Nacional, também no Rio. Além de cantor, Agnaldo também atuou no cinema em vários filmes. O primeiro deles, aos 10 anos, foi Também Somos Irmãos, em 1949. Em 1951 trabalhou em Maior que o Ódio.

Primeiro disco lançou cantor ao sucesso

Aos 18 anos, com a voz já completamente formada, lança seu primeiro disco, que tem seu próprio nome como título.

Já na década de 1950, ele seguiu alternando trabalhos na música e no cinema. Assim, lançou várias álbuns e compactos como Sonhos Musicais, Dançar Com Você/Serenata do Adeus, Onde Estará Meu Amor/Tarde Demais, Prece/Se Todos Fossem Iguais a Você, Dona Saudade, Escala de Cores, Não me Condenem entre outras. Todas estas saíram entre 1958 e 1959.

Nas telas, após Também Somos Irmãos e Maior que o Ódio, atuou também, em 1958, em Chofer de Praça e Uma Certa Lucrécia. Em 1959 participou de Garota Enxuta, Jeca Tatu e Pistoleiro Bossa Nova. O último longa em que trabalhou foi Possuídas Pelo Pecado, em 1976.

Agnaldo Rayol participou de movimentos culturais como a Jovem Guarda, que consagrou Roberto Carlos (Foto: Reprodução/Facebook/Agnaldo Rayol)

Carreira artística inclui participação em novelas

Agnaldo Rayol também atuou na TV, principalmente em novelas da Record na década de 1970 como A Última Testemunha, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos e Sol Amarelo. Também na Record, apresentou o Agnaldo Rayol Show.