Depois dos fortes temporais que atingiram o Paraná esta semana, os paranaenses esperam uma trégua da chuva. O sol aparece nesta sexta-feira (6), mas não para todos os paranaenses.

Conforme o Simepar, para sexta, deve chover com mais intensidade na “metade sul” paranaense, enquanto no Noroeste e no Norte as pancadas de chuva serão rápidas e localizadas.

No fim de semana, o tempo continua instável, com previsão de tempestades e volumes expressivos de chuva em mais da metade do Paraná. Apenas na região Noroeste surge um pouco de sol. Mas no domingo (8), chove forte em todo o estado, em virtude de uma frente fria.

Na segunda-feira (10), ainda chove fraco nas regiões Leste e extremo Norte. No restante do Paraná o tempo firma.