Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Esse casal de jovens comprou uma casa caindo aos pedaços em um leilão às cegas, mas com muita criatividade e trabalho, depois de 5 anos eles transformaram o imóvel em um palacete. Os dois reformaram tudo.

Crente que estava fazendo um bom negócio, Cal Hunter deu um lance dobrando para £ 20.000 (aproximadamente 108 mil reais) para conseguir arrematar a casa na Escócia. Mas o sonho do lar perfeito, em Glasgow, capital, virou um pesadelo.

A decepção foi grande, mas o casal resolveu encarar o desafio. “Quando começamos essa jornada, eu não tinha ideia da imensidão da tarefa que estávamos prestes a assumir”, disse o rapaz. Agora, com tudo pronto, os dois estão alugando o imóvel para férias!

Aprendizado

Cada vez mais, Cal e Claire estavam envolvidos com o desafio que aceitaram.

Eles começaram a estudar pelo Youtube, livros e pediram até ajuda no Instagram do projeto.

Qualquer conhecimento em reforma era válido. Foi assim que tudo deu certo.

5 anos de trabalho duro

Todo o processo durou cinco longos anos e está todo documentado no instagram que eles criaram especialmente para a ocasião: “What Have We Dunoon”.

Veja as fotos de como estava a casa e como ficou: