A persistência da chuva no sul do Brasil têm gerado crescentes preocupações entre a população. Segundo os dados do ClimaTempo, nos últimos 90 dias, as cidades da região acumularam o equivalente a média anual climatológica.

Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o acumulado de chuva nos últimos 90 dias atingiu 1501.1 mm. A média anual do município é de 1927,5 mm. Em Canela (RS), foram registrados 1186,2 mm e a média anual é de 1822,9 mm.

As cidades de Santa Catarina e também do Paraná que registraram os maiores acumulados foram Joaçaba (SC) e Palmas (PR).

Os estados do sul seguem sob alerta de tempestades nesta semana. O Paraná e o Rio Grande do Sul serão os mais afetados.