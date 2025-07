Com a chegada do ciclone extratropical no Sul do Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas. O estado do Paraná está sob alerta amarelo para declínio de temperaturas, e laranja para ventos costeiros.

Dessa forma, o alerta amarelo vale até às 10h desta terça-feira (29) e as temperaturas devem cair entre 3°C e 5°C, conforme o Inmet. Além disso, esse alerta causa leve risco à saúde.

Já o alerta laranja para ventos costeiros vale até às 23h59 desta terça (29). Com isso, a previsão é de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. A Região Metropolitana de Curitiba será a mais afetada.

Veja as regiões do Paraná sob alerta amarelo

Norte Pioneiro Paranaense;

Centro Ocidental;

Noroeste;

Norte Central;

Sudoeste;

Oeste;

Sudeste;

Centro Oriental;

Centro-Sul;

Vendaval atinge 18 cidades do PR e ciclone deve intensificar ventos no estado

Um forte vendaval atingiu algumas cidades do Paraná durante a noite deste domingo (27). Em Diamante do Norte, as rajadas de vento atingiram 91/km/h. Do mesmo modo, o estado segue em alerta para ventos fortes e um ciclone extratropical, que deve atingir todo Sul do Brasil.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pelo menos 18 cidades tiveram ventos superiores aos 60 km/h provocados pelo vendaval no estado. Os números foram registrados até às 23h30.