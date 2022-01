Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em visita a Londrina, norte do Paraná, Beto Preto, secretário de Estado de Saúde, informou que é estimado que 80% dos pacientes com Covid-19 no estado estão infectados pela variante Ômicron.

De acordo com Beto Preto, nos sequenciamentos genômicos dos positivados entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, a variante Ômicron foi confirmada em 51%. Os resultados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), neste sábado (15). Com o avanço dos dias e pesquisas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o índice sobe para 80%.

No último boletim da Sesa, desta sexta-feira (14), foram contabilizados mais 14.924 novos casos de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

O primeiro caso da variante no Paraná foi divulgado ainda nesta semana, na quarta-feira (12). Um morador de Curitiba, de 24 anos, foi positivado.

Os casos identificados pela Fiocruz Paraná serão inseridos no monitoramento oficial do Estado nos próximos dias, após investigação epidemiológica para identificação do perfil dos casos, municípios de residência dos infectados e evolução dos casos. Agora, o Paraná possui 92 casos confirmados da variante Ômicron, sem óbitos registrados.