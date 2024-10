O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (9) um novo alerta laranja para tempestades no Paraná para as próximas 24 horas. As rajadas de vento nas áreas atingidas podem chegar aos 100 km/h.

Conforme o Inmet, o volume de chuva deve variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, há risco de queda de granizo nos municípios sob aviso.

De acordo com o instituto, os temporais podem provocar alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores.

Veja quais regiões serão afetadas pelo temporal e rajadas de vento

O alerta laranja emitido pelo Inmet vale para parte dos três estados do Sul do Brasil e do Mato Grosso do Sul. No Paraná, as áreas em risco são: Grande Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Centro Oriental.

Já nos outros estados, as regiões em risco de temporais são: Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sul Catarinense, Nordeste Rio-grandense e Sudoeste Rio-grandense.