A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) afirma que o número de homicídios dolosos caiu significativamente em todo o Paraná, no período dos últimos dez anos. Conforme o levantamento divulgado pela secretaria, de janeiro a setembro de 2024 foram 1.260 ocorrências do crime, 29% a menos do que as 1.777 registradas no mesmo período de 2015. Além disso, ainda de acordo com os números apresentados pela Sesp, houve queda de 7,6% em relação às 1.364 mortes do mesmo período de 2023.

O levantamento aponta ainda que em 161 municípios paranaenses (40,3% do total) não foram registrados homicídios dolosos este ano. Conforme o estudo, em 105 cidades (26,3%) foram constatados somente um homicídio em cada. E em 89 municípios (22,3%) foram de duas a cinco ocorrências do crime.

A Sesp destaca que as maiores quedas anuais foram em Quedas do Iguaçu, no oeste do estado, com duas mortes em 2024 contra 15 do mesmo período do ano anterior (redução de 86,7%); e em Umuarama, que teve 76,5% a menos de casos – de 17 assassinatos no período em 2023 e somente quatro neste ano.

Para o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, algumas ações da Sesp contribuíram com a redução do número dos homicídios dolosos. “Percebemos uma redução significativa após o lançamento da Operação Cidade Segura, no começo do ano. Vamos manter o foco nos municípios com maior incidência de crimes, assegurando uma atuação constante em todos os 399 municípios do Paraná”, afirmou.

Números foram apresentados em reunião de autoridades ligadas à segurança pública (Foto: Adilson Voinaski Afonso/Sesp)

Secretário destaca participação de outros órgãos no combate ao crime

De acordo com o secretário, a Sesp está constituindo uma força-tarefa com as próprias forças de segurança, o Ministério Público, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Poder Judiciário para maior agilidade e vazão a processos, como definição de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.

Essa união de esforços de diversos órgãos é considerada positiva pelos integrantes do Ministério Público do Paraná (MPPR). “Na medida do possível, esperamos conseguir contribuir, seja sobre uma vertente de maior qualificação dos encaminhamentos a serem dados nas respectivas localidades, seja também sobre a perspectiva de planejamento estatal como um todo”, disse o promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Segurança Pública do MP, Alexey Choi Caruncho.

O promotor de Justiça Felipe Lamarão de Paula Soares, afirma que a queda dos homicídios colabora também para a redução geral da criminalidade. “Os números baixando são positivos. Isso é de interesse da sociedade como um todo, e é óbvio que também é uma preocupação nossa, porque geralmente mais homicídios representam mais crimes como um todo. O homicídio muitas vezes é reflexo de alguma outra atividade criminosa. Consequentemente, havendo uma queda do número de homicídios, em princípio vamos ter uma diminuição dos demais crimes”, ressaltou.