Um homem está foragido da polícia após flagrar a esposa com um amante na própria casa e matar o rapaz. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

De acordo com informações da Ric RECORD Oeste, o marido teria encontrado a companheira na cama com outro homem e, em um acesso de raiva, atacado o amante. Ambos entraram em luta corporal, até que o esposo sacou uma faca e matou o namorado da esposa. Após o crime, o suspeito. fugiu.

Já o amante, por sua vez, foi encontrado nu, caído sobre a calçada em frente à casa da namorada. A namorada estava com ele no colo quando o socorro chegou.

Homem que matou amante da esposa está foragido

Além de matar o rapaz, o suspeito usou a faca parar furar os pneus do carro da vítima. Ele também teria utilizado uma pedra no assassinato.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao local. Entretanto, quando o socorro chegou, o homem já estava morto.

Por fim, a vítima, de 30 anos de idade, não foi identificada. O suspeito, que está foragido, também não teve o nome divulgado.