A maior chuva de meteoros de 2023, chamada de Perseidas, vai acontecer neste fim de semana, entre os dias 12 e 13 de agosto. Segundo os astrônomos, até 100 meteoros podem cruzar a atmosfera em uma única hora.

Vários lugares já registraram a passagem dos fragmentos de corpos celestes, como Paraná, São Paulo e Minas Gerais. No entanto, na madrugada entre o sábado (12) e domingo (13) deve acontecer o ápice do fenômeno.

A chuva de meteoros será visível nos países que ficam acima da linha do Equador. Em boa parte do Brasil, não será possível ver com nitidez. Apenas as regiões Norte e Nordeste do país terão uma posição mais favorável para ver a chuva de meteoros, entre às 3h30 e o amanhecer.

Essa chuva de meteoros ocorre anualmente quando a Terra passa pelo rastro de detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle.