A temporada 2023 do projeto “Brincando na Praça” chega neste fim de semana com atividades gratuitas para a população, das 10 às 17 horas, em Chavantes, sexta-feira (05); Ipaussu, no sábado (06), e Tejupá, no domingo (07).

O projeto é realizado pela Liga RMC de Esportes, via Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio incentivado da CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País e concessionária das Usinas Chavantes e Jurumirim, no rio Paranapanema. A ação acontece em espaços públicos, com participação gratuita e aberta à toda a população.

A programação inclui atividades de recreação, esportes e lazer voltadas para a família, desde modalidades como vôlei, basquete, futebol e tênis até peteca, aula de zumba, cama elástica, jogos de tabuleiro, entre outras.