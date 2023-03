Escutar esta notícia Escutar esta notícia

É importante que os beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) estejam atentos à sua permanência na plataforma.

O que mudou no Cadúnico no governo Lula é o fato do Ministério da Cidadania estar realizando uma triagem nos dados dos cidadãos em situação de vulnerabilidade nas últimas semanas. Se você se cadastrou recentemente, confira como verificar se seu CPF está ativo.

O Cadastro Único é um instrumento do governo federal que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda no Brasil. Ele é utilizado para selecionar beneficiários de diversos programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Por isso, é indispensável manter seu CPF ativo.

Cadastro Único inativado

O desligamento do CadÚnico pode ocorrer caso haja violação das regras de concessão. Como se trata de uma plataforma social, é preciso comprovar a situação de vulnerabilidade de acordo com os critérios abaixo:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550,00);

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300,00); ou

Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

Pessoas que vivem em situação de rua, sozinhas ou com a família.

É importante que você verifique regularmente se seu CPF permanece ativo no Cadastro Único para garantir o acesso aos benefícios dos programas sociais do governo federal.

Como consultar o Cadastro Único 2023?

É possível verificar se você está inscrito no Cadastro Único de forma simples e rápida. Acesse o novo site do Cadastro Único em cadunico.dataprev.gov.br e faça login com seu CPF e senha do login Gov.BR. A plataforma oferece três opções de consulta: consulta por CPF, consulta simples e consulta completa aos dados.

Além disso, é possível realizar a consulta através do aplicativo do Cadastro Único para celular ou através de uma ligação gratuita para o número 0800 707 2003. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos finais de semana e feriados, das 10h às 16h, exclusivamente por telefone fixo.

O aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) está disponível gratuitamente para download nas lojas Google Play e App Store para usuários de iOS. Através do app é possível consultar o Número de Identificação Social (NIS), informações sobre a família cadastrada e ainda emitir um comprovante de cadastramento.